Тренерский штаб «Ак Барса» на матч в Сочи против одноименного клуба решил доверить место в рамке ворот Тимуру Билялову.

«Ак Барс» начал помощнее, и подолгу гостил в зоне сочинцев, но забить все не мог. Это течение несколько усыпило гостей, и на 12-й минуте они прозевали проход по флангу, а затем дали и добить шайбу с «пятачка» – 1:0.

Пропущенная эта шайба несколько сбила наступающий напор гостей, и хозяева уже увереннее чувствовали у ворот Билялова.

И второй период начался с атак хозяев но, получив численный перевес, казанцы смогли сравнять счет – после начала атаки Марковым Клинкхаммер сумел не только отвоевать шайбу на пятачке, но и вогнать ее в ворота – 1:1. Случилось это на 25-й минуте встречи. А еще через три минуты поздравления принимал уже Василий Токранов, завершивший атаку на ворота хозяев с ходу – 1:2.

В первой половине третьего периода хозяева отчаянно пытались сравнять счет, и «барсам» очень повезло, что дважды сочинцы удалялись – это притормозило их наступательный порыв. А затем на пятачке образцово-показательно сыграл Свитов – капитану и удалось забросить третью шайбу – 3:1 в пользу «Ак Барса». Это уже третья победа казанцев подряд, а шайба Свитова стала его 100-м голом в чемпионатах КХЛ.