Нурлатская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания ЖКХ Нурлатского муниципального района РТ».

Установлено, что 52 работникам управляющей компании не выплачена заработная плата за сентябрь 2017 года. Долг по оплате труда составил почти 550 тыс. рублей. При этом ранее руководитель предприятия уже привлекался к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директора МУП «УК ЖКХ Нурлатского муниципального района РТ» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Постановление с материалами проверки направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.