Установлено, что 52 работникам управляющей компании не выплачена заработная плата за сентябрь 2017 года. Долг по оплате труда составил почти 550 тыс. рублей. При этом ранее руководитель предприятия уже привлекался к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директора МУП «УК ЖКХ Нурлатского муниципального района РТ» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Постановление с материалами проверки направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.