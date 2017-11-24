Татарстанцы могут проверить наличие или отсутствие задолженности на сайте УФССП России по РТ, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Кроме того, сотрудники Управления регулярно проводят профилактические акции «Узнай о своих долгах» в местах массового пребывания людей – крупных торговых центрах столицы, МФЦ, международном аэропорту «Казань». Например, в прошлый раз мобильный развернули в МФЦ на улице Кулагина, а число граждан, обратившихся за консультацией, превысило 30 человек.

С начала 2017 года приставы республики окончили 61 928 исполнительных производств по налоговым платежам. По состоянию на 27 ноября, взысканная сумма в данной категории составила 1 миллиард 271 миллион 444 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.