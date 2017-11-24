Судебные приставы Татарстана напоминают жителям республики - чтобы не пополнить ряды должников, нужно вовремя уплатить налоги.

Татарстанцы могут проверить наличие или отсутствие задолженности на сайте УФССП России по РТ, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Кроме того, сотрудники Управления регулярно проводят профилактические акции «Узнай о своих долгах» в местах массового пребывания людей – крупных торговых центрах столицы, МФЦ, международном аэропорту «Казань». Например, в прошлый раз мобильный развернули в МФЦ на улице Кулагина, а число граждан, обратившихся за консультацией, превысило 30 человек.

С начала 2017 года приставы республики окончили 61 928 исполнительных производств по налоговым платежам. По состоянию на 27 ноября, взысканная сумма в данной категории составила 1 миллиард 271 миллион 444 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.