В рамках взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, судебные приставы Нурлатского районного отдела РТ совместно с представителями управляющей компании совершили выход по адресам должников данной категории.

Так, приставы составили акты описи и ареста бытового имущества неплательщиков. Например, у 49-летней жительницы Нурлата изъяли микроволновую печь и телевизор. Если женщина не начнет погашать задолженность, бытовую технику реализуют.

С начала года в работе у приставов Татарстана находилось 61 655 исполнительных производств по линии ЖКУ. Из них фактом окончено 20 764 производств, взыскано 695 миллионов 838 тысяч рублей. За аналогичный период прошлого года взыскано 581 миллион 18 тысяч рублей.

Управление ФССП России по РТ отмечает, что зачастую только меры принудительного характера, как арест имущества, выселение заставляют жителей оплачивать долги за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.