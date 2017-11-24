Прокуратура установила, что в городе нет организации, которая занимается похоронными услугами и погребением.
Прокуратура Набережных Челнов установила, что в городе не определена организация, которая занимается вопросами похорон и погребения, сообщает пресс-служба ведомства. В результате создается риск того, что социально незащищенные челнинцы могут не получить услуги, которые им гарантированы законодательно. Прокуратура внесла в адрес главы Исполкома города предписание, в котором требуется устранить нарушение и привлечь к ответственности виновных лиц.
Loading...