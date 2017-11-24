Участились случаи, когда мошенники пытаются получить персонифицированные данные граждан: номер паспорта, СНИЛС, данных банковских карт. В связи с этим Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан открывает «горячую линию».

28 ноября с 09.00 до 16.00 по всей республике будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда проконсультируют граждан по вопросам, как не попасться на удочку мошенников.

В другие дни телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней.