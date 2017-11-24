За это 16-летний москвич привлечен к уголовной ответственности.

На одного из болельщиков ЦСКА заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В воскресенье утром в дежурную часть города поступило заявление, что неизвестные разрисовали стену подъезда жилого дома. Полицией было установлено, что это дело рук 16-летнего болельщика московской команды. Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Двое болельщиков ЦСКА, из Москвы и Московской области, привлечены к административной ответственности. Их проступки – мелкая кража из магазина и курение в неположенном месте.