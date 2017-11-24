3 из них могут появиться уже к 2020 году.

9 туристических кластеров планируется создать в республике по проекту «Пять ветров», передает слова председателя Государственного комитета РТ по туризму Сергея Иванова ТАСС. В частности, любители рыбалки смогут отдохнуть в Камском Устье, а автотуристы – в Именьково. Три первых маршрута, по словам Сергея Иванова, будут сформированы уже к 2020 году. Работа идет в Студенцах (Верхнеуслонской район), Болгаре (Спасский район) и Свияжске (Зеленодольский район). Благодаря формированию кластеров, туристический поток может вырасти на 100 тысяч человек в год.

Отметим, что работы по созданию кластера в Свияжске в этом году будут завершены.