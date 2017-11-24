Региональный чемпионат WorldSkills Russia проходит на 35 площадках в разных городах республики.

Движение WorldSkills важно для развития экономики Татарстана, поскольку задает самые высокие стандарты и квалификации на международном уровне. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга РТ Альберт Каримов на площадке Казанской ярмарки, где проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» РТ.

Региональный чемпионат WorldSkills Russia в РТ пройдет с 27 ноября по 8 декабря на 35 площадках в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Лениногорске и Тетюшах. Основными точками его проведения стали Казанская ярмарка, Казанский строительный колледж, Казанский техникум информационных технологий и связи, Международный колледж сервиса.

Соревнования чемпионата по промышленным компетенциям состоятся с 6 по 8 декабря в Казани в рамках международной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и специализированной выставки «TechnoСварка».

Состязания проходят по 91 компетенции чемпионатного движения WorldSkills для конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, а также по 23 компетенциям направления WorldSkills Junior для участников в возрасте от 14 до 16 лет.

«Отрадно осознавать, что количество участников и география расширяются. Более 30 площадок задействованы в проведении чемпионата, и они расположены не только в Казани, но и в других городах республики. Это говорит о том, что движение WorldSkills в Татарстане крепнет», – сказал участникам регионального чемпионата Альберт Каримов.

В 2019 году в Казани пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям, отметил вице-премьер. «Важно, чтобы Татарстан обеспечил достойное выступление и представительство сборной России», – подчеркнул он.

По мнению главы Минпромторга РТ, движение WorldSkills важно для развития экономики республики. «Это то, что делает нашу рабочую силу, молодых профессионалов конкурентоспособными на мировой арене. И это то, что в конечном итоге делает конкурентоспособной продукцию республики», – заметил он.

По итогам регионального чемпионата будут определены лучшие для участия в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в 2018 году в Южно-Сахалинске.

На площадках Казанской ярмарки участники соревнуются по таким компетенциям, как полимеханика и автоматика, лабораторный химический анализ, электроника, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кузовной ремонт, прототипирование, промышленная автоматика, обслуживание грузовой техники, парикмахерское искусство, флористика, фотография, промышленная робототехника, реверсивный инжиниринг, управление беспилотными летательными аппаратами.

Студентка казанского профколледжа № 41 Арина Черезова выступает в компетенции «Парикмахерское искусство». Она впервые участвует в таком чемпионате и надеется повысить свое профессиональное мастерство.

«Хотелось бы поучаствовать в национальном чемпионате», – поделилась девушка.

Главный эксперт Мария Шаевич отметила, что компетенция «Полимеханика и автоматика» достаточно молодая. Это одна из комплексных специальностей, объединяющая обработку деталей, программирование, проектирование и сборку.

«Подготавливается комплексный специалист, который может сделать от одной детали до целого продукта, – сообщила эксперт. – С оборудованием все нормально, хорошее оснащение».

Ребята, выступающие в компетенции «Кузовной ремонт», обладают хорошими практическими навыками, рассказал эксперт Денис Фефелов.

«Они пройдут шесть модулей. Дается по 2 – 2,5 часа на модуль. Со всеми заданиями справятся в две рабочие смены. Все оснащено», – проинформировал он.

В региональном чемпионате по стандартам WorldSkills принимают участие 814 конкурсантов и 764 эксперта, по стандартам WorldSkills Junior – 131 конкурсант и 73 эксперта.