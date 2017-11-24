На крупных и средних предприятиях зарабатывают в среднем около 40 тысяч рублей в месяц, на малых предприятиях средняя месячная зарплата чуть выше 25 тысяч рублей. Эти цифры сегодня озвучили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

Специалисты утверждают, что за этот год зарплата у казанцев выросла. У тех, кто трудится на крупных и средних предприятиях на 7,8%, у тех, кто работает в малом бизнесе – на 4,2%.

Лучше чувствуют себя предприятия общественного питания и розничная торговля. Кафе, рестораны и столовые Казани в 2017 году заработали 15,1 млрд. рублей. У магазинов и прочих предприятий розничной торговли прибыль составила 352 млрд. рублей.