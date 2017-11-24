Торжественное открытие соревнований состоялось сегодня утром.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов и руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров сегодня осмотрели площадку соревнований. Отметим, что они проходят на базе городского Техникума информационных технологий и связи, в котором работает Межрегиональный центр компетенций. Гостям были презентованы успехи МЦК, также они ознакомились с ходом соревнований и музеем техникума.
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