В 2017 году инвесторы вложили в экономику Казани на 2,3% средств больше, чем в 2016 году. За 9 месяцев текущего года финансовые вложения оставили 101,5 млрд рублей. Эти данные сегодня озвучили на аппаратном совещании в мэрии Казани

69 млрд рублей – это сумма инвестиций крупных и средних предприятий города. 46% от общей суммы финансовых вложений были направлены на строительство и реконструкцию объектов Казани, 44% - на закупку транспорта и оборудования.

Казанские предприятия стали больше производить электрооборудования и транспортных средств и меньше выпускать одежды, кожаных изделий и прочего. Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2017 года составил 98,6% к аналогичному периоду прошлого года. С начала 2017 года крупные и средние предприятия Казани отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и оказали услуги на 201,5 млрд рублей.