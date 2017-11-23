Продолжаются работы на 65 объектах, при этом почти достроили 58 из них.

В Татарстане на сегодняшний день по программе соципотеки построили 146 домов. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В возведенных домах 6668 квартир площадью 378,8 тыс. кв. м, отметил Файзуллин.

Продолжаются работы на 65 объектах, при этом почти достроили 58 из них, в средней степени готовности находятся семь объектов, добавил министр.

В ходе совещания Ирек Файзуллин напомнил, что в Татарстане построены все запланированные клубы, ФАПы и здания исполкомов.