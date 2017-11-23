В мире от болезней, связанных с курением, каждый год умирают около 6 миллионов человек.

Причем 600 тысяч людей из этого числа курильщиками не являются. Они умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. В России табак ежегодно уносит до 300-400 тысяч жизней, сообщили журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Специалисты также напомнили еще раз о вреде вейпов и кальяна. Они подчеркнули, что в них по определению входит все, что связано с табаком и никотином. Человек так же подпадает под зависимость и строит дальнейшую жизнь с ее учетом. Важно и то, что вейпы не являются сертифицированным товаром.