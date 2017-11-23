342 казанские семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат единовременную материальную сумму. Из городского бюджета им выделят свыше 1 млн. рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии Казани.

С 1 по 10 декабря к казанским инвалидам, которые не могут самостоятельно передвигаться, приедут участковые бригады врачей. Такую благотворительную акцию организуют столичные учреждения здравоохранения. В городских поликлиниках можно будет получить консультацию по оказанию медицинской помощи.

У инвалидов будет возможность побывать на концертах, различных благотворительных акциях, мастер-классах. В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдут экскурсии, культурно-образовательные программы и музыкально-поэтические концерты.

7 декабря в Большом концертном зале им.С.Сайдашева состоится торжественный концерт.

В этот же день в спорткомплексе «Ак Буре» состоятся соревнования «Сильные духом» с участием 140 инвалидов, которые будут состязаться в таких видах спорта, как шахматы, настольный теннис, армспорт и другие.