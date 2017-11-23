В 2017 году среди татарстанцев участились случаи заболевания ботулизмом.

Как сообщают специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике в этом году отмечено 10 случаев заболеваний ботулизмом с 12 пострадавшими. А за аналогичный период 2016 года были зарегистрированы 2 случая с 3 пострадавшими. К сожалению, в 2017 году имел место также один летальный случай.

Эта проблема особенно актуальна перед Новым годом, когда вскоре на праздничном столе появятся консервы, вяленая рыба, маринованные грибы и т.д. Медики просят граждан соблюдать меры профилактики, в частности, правильно обрабатывать и очищать продукты питания.