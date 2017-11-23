Иранский форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун в матче казанцев против ЦСКА вышел на замену, но вновь не смог забить и продлил свой антирекорд в безголевой серии – 908 минут на поле за «Рубин» без гола.
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