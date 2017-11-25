В субботу в Татарском государственном театре кукол “Әкият” в рамках литературной премии “Глаголица” состоялось награждение юных талантливых писателей, поэтов, эссеистов и переводчиков со всей России.

Четвертый год подряд Благотворительный фонд «Счастливые истории» организует в РТ независимую детскую литературную премию «Глаголица» - проект для юных литераторов в возрасте от 10 до 17 лет, пишущих на русском и татарском языках. В этом году за Хрустальную сову, ноутбук, планшет, электронную книгу и возможность перенять опыт у мэтров слова и пера боролись более 600 школьников из Белоруссии, Киргизии, Латвии, Украины, Казахстана, а также из 67 регионов России и 36 районов Татарстана. Лучших пригласили в Казань, где в образовательном центре «Байтик с 20 по 24 ноября для ребят организовали творческие встречи и мастер-классы с писателями, поэтами и переводчиками из России и Татарстана.

Напомним суть форума: школьники со всей России и стран СНГ знакомят на нем со своим творчеством читателей со всей страны. А их наставники и судьи - современные мэтры и корифеи литературы определяют лучших. В этом году среди них были поэты Анна Русс, Роберт Миннулин, Борис Вайнер , Рифат Салахов, эссеист Лилия Газизова, писатель Майя Лазаренская и другие.

Награждение началось с выступления учредителя благотворительного фонда “Счастливые истории” Ирины Хуснутдиновой, которая поблагодарила всех участников премии, подчеркнув, так как без них этот литературный праздник был бы невозможен.

Дальше выяснилось, что участники из Казани и нашей республики заняли практически все призовые места во всех номинациях. К примеру, Алия Тухватуллина из Казани стала победителем в номинации “Проза на татарском языке 10-13 лет”. Чулпан Хазеева Чулпан заняла первое место и гран-при “за умение создавать новые образы” в той же номинации – 14-17 лет. А среди русских прозаиков победила Азалия Шагеева из Набережных Челнов. Строчками ниже расположились наши гости – Тимофей Павлов из Москвы, получивший гран-при “За большие надежды” и Варвара Рыжкова из города Таруса Калужской области.

Сред юных победителей-поэтов – Миляуша Гафурова, которая стала победительницей в номинации “Поэзия на татарском языке 14-17 лет” и обладательницей хрустальной совы за отмеченный литераторами “стремительный рост”. Лина Русс из Казани заняла 2 место в номинации “Поэзия на русском языке 10-13 лет”, уступив только лишь Кирюхиной Таисье из Новосибирска. Первый президент РТ Минтимер Шаймиев, по традиции отмечающий лучшие работы на татарском языке, на этот раз выделил стихотворение Алины Хайруллиной из Чистопольского района.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стала его искренняя и дружелюбная атмосфера. Здесь не было победителей и побежденных! Ребята обнимались, делились друг с другом позитивными эмоциями и радовались за победивших. Заполненный до отказа зал не стал исключением. Зрители – родители участников, литературные и государственные деятели, сами лауреаты и победители, щедрыми аплодисментами встречали каждого номинанта. А когда все юные таланты получили награды и многочисленные призы, их ждал сюрприз - огромный 30-килограммовый торт и спектакль “Су анасы”.