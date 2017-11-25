В Национальном музее Республики Татарстан в минувшее воскресенье праздновали Всероссийский День матери.

Программа началась в 11 часов с экскурсии, во время которой посетители смогли больше узнать о роли женщины в истории общества. И мамы, и детишки внимательно слушали обаятельного экскурсовода, одетую в национальное платье. На витрине – старинное славянское украшение с изображением уточки. Не обошлось без забавных перлов:

- Наши предки верили, что мир сотворила утка, подняв со дня океана камешек. А вы тоже в это верите?

- Ве-е-ерим! – дружно прозвучало в ответ.

Да, с таким знаниям на географический диктант (а он проходил в то же воскресенье) лучше не соваться… Двигаемся дальше. В зале, посвященном XVIII веку, гостей встречает юноша в красном кафтане и треугольной офицерской шляпе.

- Ребята, как вы думаете, кто я?

- Пират!

Не угадали. Оказалось, это сам Петр I! Но узнать его без усов было действительно сложно. Костюм царя выбран не случайно – именно после его правления началась эпоха, которую историки иногда иронично называют «женским веком». В течение столетия у власти побывали четыре императрицы, интересы которых не ограничивались новыми шляпками, балами и поклонниками. Под чутким женским руководством были завоеваны огромные территории и решены важные геополитические вопросы.

Экскурсия завершилась в почти настоящей татарской избе с печкой, скамьями и сундуками – именно так выглядит один из залов музея. Детям предложили поздравить мам с праздничной датой и смастерить для них объемные открытки из цветной бумаги. Не у всех ребят сразу получилось наклеить божьих коровок куда надо, но после призыва экскурсовода «Мамочки, помогайте!» дело пошло веселее. В итоге в конце мастер-класса каждый смог гордо вручить маме свою поделку.

И дети, и взрослые остались довольны экскурсией. Она получилась легкой и действительно тематической. На привычные музейные экспонаты удалось посмотреть под новым, «женским», углом. Мамы уверены, что праздники в таком формате – это не только развлечение, но и развитие. Полученные знания могут пригодиться детям в школе.

Кстати, праздник состоялся благодаря благотворительной организации «Мамы Казани». Ее волонтер Виктория Краснова рассказала, что подобные мероприятия для многодетных и малообеспеченных семей музей проводит регулярно, и это очень здорово. Виктория сама дважды мама, они с дочкой тоже принимали активное участие в празднике.

Экскурсией программа не ограничилась. Гостям музея также была предложена необычная музыкальная программа. Желающие послушать народную музыку смогли посетить концерт татарского хора «Нестареющие сердца». А те, кто предпочитает петь сам, отправились на караоке.

В течение всего дня на первом этаже работал небольшой «музейный базар», где можно было приобрести поделки ручной работы. Особой популярностью пользовались новогодние игрушки.