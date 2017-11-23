- Главное, что выиграли. Отметил бы игру Дмитрия Обухова. Он бросил и вратарь отбил практически мне на клюшку, удалось попасть в створ. Отметил бы работу всего звена. 

- Основную задачу на матч выполнили? Сдержали звено Найджела Доуса? 
- Не было персональных установок играть против конкретного звена. Старались играть в 
свою игру, здорово сыграли в меньшинстве, ребята выстояли. Эмиль – молодец, спас 
команду. В нападении свое забили и победа пришла, - передает слова нападающего 
корреспондент «КВ». 