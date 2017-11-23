Автор второй шайбы в ворота «Барыса» поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).

- Главное, что выиграли. Отметил бы игру Дмитрия Обухова. Он бросил и вратарь отбил практически мне на клюшку, удалось попасть в створ. Отметил бы работу всего звена.

- Основную задачу на матч выполнили? Сдержали звено Найджела Доуса?

- Не было персональных установок играть против конкретного звена. Старались играть в

свою игру, здорово сыграли в меньшинстве, ребята выстояли. Эмиль – молодец, спас

команду. В нападении свое забили и победа пришла, - передает слова нападающего

корреспондент «КВ».