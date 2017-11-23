- Что можно положительного отметить в сегодняшней игре?

- В первую очередь, мы разочарованы. Я думаю, что мы начали матч неплохо. У нас были хорошие возможности, чтобы повести в счете. Но мы пропустили мяч перед перерывом. Отыграться у такой хорошей команды как ЦСКА – сложно. Они играют в Лиге чемпионов и умеют обороняться.

- «Рубин» имеет хороший состав, хорошего тренера, хороших футболистов, которые выступают за национальные сборные. Что происходит с командой в последних матчах?

- Вы правы, это очень-очень плохо и нам это не нравится. Все переживают после поражений. Нам надо просто реализовывать свои моменты. Были матчи, где мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах. Например, с «Амкаром» и «Уралом» в домашних играх. Легко сказать, что нам не хватает удачи. Мне сложно объяснить это. Нам нужно усердно работать.