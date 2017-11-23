Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 18 тура чемпионата России по футболу (0:1).

- Понятно было, что игра идет до гола. Тот, кто первый забивает, имеет преимущество в организации обороны. К сожалению, ЦСКА забил первым, а мы ничего реально не смогли создать.

- Владимир Гранат заработал пенальти, плюс его голевая ошибка была. Объясните, почему это происходит?

- Там очень грамотно сыграл нападающий ЦСКА. Мы, во-первых, проиграли подбор, а Гранат пытался исправить эту ошибку. Нападающий в эпизоде с пенальти хорошо подставил корпус – у Володи не было вариантов. Либо давать бить, либо пытаться отобрать.

- Почему «Рубин» выдал два таких разных тайма?

- Потому что ЦСКА глубоко опустился и компактно оборонялся. ЦСКА умеет это делать, поэтому было мало свободных зон.

- Вы знаете как вывести команду из этой ямы?

- У нас есть еще две игры, на которые мы смотрим с оптимизмом.

- Как оцените игру Ильзата Ахметова?

- Достаточно неплохо действовал в тех эпизодах, в которых участвовал. Неплохо с контролем мяча, с выходом. Другое дело, что физически он немножко подсел, а так есть удовлетворение, - передает слова Бердыева корреспондент «КВ».