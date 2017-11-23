Главный тренер ПФК ЦСКА прокомментировал победу над «Рубином» в матче 18 тура чемпионата России по футболу (1:0).

- В игре против «Рубина» очень важно реализовать те моменты, которые есть. Как правило, их бывает очень мало. Когда мы забили в конце первого тайма, было важно сохранить концентрацию. Хотелось бы отметить характер нашей команды. Проводим много игр, но тем не менее эмоционального и физического спада нет.

- Появилась информация, что российских игроков обвиняют в принятии допинга. В списках есть и много игроков ЦСКА, что вы можете сказать?

- Наверное, большей глупости сложно придумать – принимать допинг в футболе. Может быть, такая информация появляется в преддверии Чемпионата мира по футболу. Допинг -это скорость или выносливость. А в футболе это все сочетается, какой допинг принимать? Я не думаю, что он вообще применим. Думаю, что это скорее информационный вброс, - передает слова Ганчаренко корреспондент «КВ».