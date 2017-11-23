В домашнем матче 18-го тура чемпионата РФПЛ футболисты казанского «Рубина» встречались с ЦСКА, и вполне адекватно выглядели, но за счет глупого гола проиграли – 0:1.

Весь первый тайм казанцы без преувеличения доминировали, но, как и всегда, «страдала реализация».

А вот дурацкий удар Игнашевича «на силу» попал точно в Вернблума, от которого мяч и залетел в ворота Джанаева – 0:1. Случилось это уже на 46-й минуте.

Во втором тайме пошли замены: Бердые выпустил Азмуна и Цакташа – без видимого результата. Та игра, чтоб «Рубин» обязан был выигрывать, превратилась во флюк. В добавленное время Сослан Джанаев отразил пенальти, но очков это «Рубину» не добавило - 0:1.