Кража была совершена в 36-м комплексе города.

24-го ноября челнинская полиция задержала двух подростков по подозрению в совершении кражи, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Версия следствия: подростки, которые не достигли 18-ти лет, ночью гуляли по территории комплекса. Увидев на парковке автомобиль, который не был заперт, они сняли с него магнитолу и украли шлифовальную машинку. Спустя несколько минут вернулись повторно и сняли аккумулятор. Владелец авто обнаружил факт кражи на утро, о чем сообщил в полицию. Подозреваемые были быстро задержаны. В квартире одного из них были найдены пропавшие вещи. Признавшие вину подростки сообщили, что намеревались продать украденное с целью покупки компьютерных комплектующих.