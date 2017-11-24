Трагедия случилась в гаражном кооперативе в Советском районе.
В субботу в одном из гаражных кооперативов Казани случился пожар, сообщает пресс-служба пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сотрудники пожарно-спасательной части №6 выехали на место пожара и ликвидировали горение автомобиля «Нива» в одном из гаражных боксов. На это понадобилось 2 минуты. При осмотре места ЧП в салоне автомобиля было обнаружено обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
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