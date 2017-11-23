На прошедшем в Туле первенстве федерации пауэрлифтинга России среди юношей спортсмен из Набережных Челнов Степан Хайбуллин установил новый рекорд по жиму лежа.  Выступая в весовой категории до 83 кг, он выжал 153 кг.