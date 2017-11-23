На прошедшем в Туле первенстве федерации пауэрлифтинга России среди юношей спортсмен из Набережных Челнов Степан Хайбуллин установил новый рекорд по жиму лежа. Выступая в весовой категории до 83 кг, он выжал 153 кг.
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