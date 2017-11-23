Вратарь ХК «Ак Барс», который сыграл пятый матч «на ноль» в сезоне, прокомментировал победу на «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).

- Насколько тяжело было играть против лучшего бомбардира чемпионата?

- Не знаю, обычная игра. Мы на все игры готовимся одинаково. Ребята сегодня помогли мне в обороне, поэтому такой результат.

- Где было играть тяжелее – в Уфе или сегодня?

- Каждая игра тяжелая, в том числе и психологически. На каждую игру надо готовиться. «Барыс» - один из лидеров, так что было тяжело в обоих матчах.

- В моменте с незасчитанным голом, кажется, было очевидно, что имела место быть атака на вратаря.

- Да, но всякое бывает. Есть человеческий фактор и судьи могли ошибиться. Изначально они, по-моему, шайбу засчитали. Взяли просмотр и гол отменили.

- Пятый матч в сезоне «на ноль». Обращаете внимание на статистику?

- Это приятно. Выполняю свою работу как могу, а результат за Всевышним. Всё так, как он желает.

- Данис Зарипов сел в раздевалке около вас, почему?

- Не знаю. Спросите у него, - приводит слова Гарипова корреспондент «КВ».