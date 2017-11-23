Вратарь ХК «Ак Барс», который сыграл пятый матч «на ноль» в сезоне, прокомментировал победу на «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).
- Насколько тяжело было играть против лучшего бомбардира чемпионата?
- Не знаю, обычная игра. Мы на все игры готовимся одинаково. Ребята сегодня помогли мне в обороне, поэтому такой результат.
- Где было играть тяжелее – в Уфе или сегодня?
- Каждая игра тяжелая, в том числе и психологически. На каждую игру надо готовиться. «Барыс» - один из лидеров, так что было тяжело в обоих матчах.
- В моменте с незасчитанным голом, кажется, было очевидно, что имела место быть атака на вратаря.
- Да, но всякое бывает. Есть человеческий фактор и судьи могли ошибиться. Изначально они, по-моему, шайбу засчитали. Взяли просмотр и гол отменили.
- Пятый матч в сезоне «на ноль». Обращаете внимание на статистику?
- Это приятно. Выполняю свою работу как могу, а результат за Всевышним. Всё так, как он желает.
- Данис Зарипов сел в раздевалке около вас, почему?
- Не знаю. Спросите у него, - приводит слова Гарипова корреспондент «КВ».
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