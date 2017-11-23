Главный тренер «Барыса» прокомментировал поражение в «кошачьем дерби» (0:2).

- Счет в матче мог быть и в нашу пользу. Но когда нападающие не забивают побеждать тяжело. Моментов у нас было много, отрезок матча с большинством 5 на 3 надо было эффективнее использовать. Порасторопнее стоило сыграть на пятачке, на добивании. Но у нас все старались, готовимся к следующим играм.

- Ходят слухи, что у Сен-Пьера был конфликт с Вэем, поэтому пришлось расстаться с ним расстаться. Насколько это правда?

- Это дезинформация, никаких конфликтов не было. Это его выбор, мы с ним переговорили и он решил продолжить карьеру в «Адмирале».

- Незасчитанная шайба как-то деморализовала команду? Сложилось впечатление, что «Барысу» не хватило одного гола, чтобы изменить сценарий матча.

- Не соглашусь. Повторюсь, что следовало быть настойчивее на пятачке. Были моменты, надо было играть на добивании.