«Ак Барс» второй раз подряд всухую переиграл соперника – на этот раз от атак волжан пострадал «Барыс» из Астаны - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Всех на арене «Татнефть» волновало : выйдет ли на лед Данис Зарипов, но в заявке игрока пока не оказалось. Как не было уже второй матч подряд и Александра Свитова.

Надо отметить: в первом периоде Гарипову приходилось в нескольких эпизодах выручать команду. И во втором периоде спасения казанского голкипера продолжились – Гарипову и Доус, и Вей так и не смогли забить. Вернее, один раз все же забили, но при этом игрок «Барыса» заваливал Гарипова в площади ворот, и гол был справедливо отменен.

А на последней минуте второго периода гол все же состоялся – Роб Клинкхаммер забил первую шайбу за Казань, подправив шайбу после броска Яруллина – 1:0.

«Барыс» играл помощнее, но это при том, что «Ак Барс» катастрофически часто удалялся.

Весь третий период «Барыс» пытался забить, но сделать в итоге это удалось казанцам – Глинкин добил шайбу в ворота после броска партнера – 2:0.

Это вторая шайба подряд у Антона, и второй подряд сухарь» у Гарипова. Так держать!