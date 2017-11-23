Трагедия произошла в Бугульминском районе республики.

Тело 57-летнего пастуха, который устроился работать совсем недавно, было обнаружено у села Старое Сумароко, сообщил старший помощник руководителя СКР по РТ Андрей Шептицкий. Тело имело следы насилия, в частности ударов рогами и копытами.

В день трагедии мужчина отправился пасти стадо, которое состояло из 3 быков и коров. Обратно на ферму пастух уже не вернулся. Тело пастуха обнаружил владелец стада. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.