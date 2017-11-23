Международный олимпийский комитет примет «справедливое решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2018» - это заявил президент МОК Томас Бах (Германия).

Также однофамилец известного композитора попросил «не оказывать давление на МОК перед принятием столь важного решения».

МОК намерен озвучить свое решение по данному вопросу на заседании 5 декабря.

Напомним, 24 ноября 2017 года МОК лишил двух золотых медалей бобслеиста Дмитрия Зубкова, и дисквалифицировал его пожизненно без права на апелляцию и без предъявления доказательств нарушений. Так Россию лишили лидерства на Олимпиаде в Сочи.