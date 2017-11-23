Также однофамилец известного композитора попросил «не оказывать давление на МОК перед принятием столь важного решения».

МОК намерен озвучить свое решение по данному вопросу на заседании 5 декабря.

Напомним, 24 ноября 2017 года МОК лишил двух золотых медалей бобслеиста Дмитрия Зубкова, и дисквалифицировал его пожизненно без права на апелляцию и без предъявления доказательств нарушений. Так Россию лишили лидерства на Олимпиаде в Сочи.