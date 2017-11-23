Сборная России по баскетболу в первом матче отборочного цикла ЧМ-2019 в Сараево уступила сборной Боснии и Герцеговины – 76:81 (21:20, 17:18, 18:22, 20:21).

Еще перед матчем стало ясно – не сыграет Карасев-младший, то есть из героев остался один Виталий Фридзон. Не было ни Шведа, ни Мони, а значит – никого, кто бы взял на себя ответственность за результат.

Братцы Кулагины и примкнувший к ним Зубков хулиганили на площадке от души, и все же профукали концовку. Ну да не беда – Базаревич если и ошибается, то в федерации есть люди, которые ему помогут в выборе состава на матч.

Тем более что основная задача – не занять последнее место в группе, где, помимо России и Боснии, играют еще Франция и Бельгия. Такие дела.