В подмосковном Раменском завершился Кубок России по синхронному плаванию.

На турнире выступили 148 спортсменок из 7 регионов России. По три команды представили Москва и Санкт-Петербург.

Сборная Татарстана под руководством Юлии Белоглазовой, а также Алины Рыбаковой и Виктории Колтунчиковой, выступили весьма достойно – три бронзовые медали в комбинированной программе, в группе технической, группе произвольной и произвольном дуэте.

Отметим и Анну Гордееву – она завоевала «бронзу» в произвольной программе солисток.