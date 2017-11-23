Одобрение получили заявки 112 организаций из 29 районов республики.

НКО (Некоммерческие организации) 14 муниципалитетов республики не получили грантов на реализацию социально значимых инициатив, заявила Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова. По ее словам 7 НКО из 7 районов не подали заявок на участие в конкурсе. Ранее в республике существовала практика, по которой в каждом районе организации получали хотя бы один грант. Всего господдержку получили 112 организаций из 29 районов Татарстана, сообщает «Татар-информ».