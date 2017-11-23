НКО (Некоммерческие организации) 14 муниципалитетов республики не получили грантов на реализацию социально значимых инициатив, заявила Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова. По ее словам 7 НКО из 7 районов не подали заявок на участие в конкурсе. Ранее в республике существовала практика, по которой в каждом районе организации получали хотя бы один грант. Всего господдержку получили 112 организаций из 29 районов Татарстана, сообщает «Татар-информ».