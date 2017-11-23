50-летняя женщина систематически переводила деньги мошенникам.

В полицию обратилась жительница Бугульмы, которая стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В заявлении она указала, что осенью 2016 года посмотрела по ТВ программу, где ведущие предлагали желающим исцелиться. Созвонившись с неизвестными, женщине дали информацию, что на нее наложена порча. Ее предложили снять за несколько платных сеансов. В течение 4 месяцев женщина перевела мошенникам 1,6 млн рублей, но улучшения состояния не обнаружила. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».