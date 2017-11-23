ДТП случилось в Кировском районе города 22 ноября.

ГИБДД столицы РТ ищет очевидцев ДТП, сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства аварии: 22 ноября, примерно в 18:20, на улице Привокзальная был совершен наезд на школьника. 13-летний мальчик переходил дорогу напротив дома №6 по нерегулируемому пешеходному переходу.

Что послужило причиной ДТП: Неизвестный водитель не уступил ему дорогу и сбил ребенка, после чего скрылся с места аварии.

Мальчик получил закрытый перелом левой кисти и множественные ушибы.

Если вы были свидетелем данного ДТП, просим откликнуться по телефонам: 8 (843) 5-333-819, 5-333-848.