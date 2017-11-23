Помимо парков и скверов деньги направят на лес «Лебяжье».

Содержание городских общественные пространств в зимнее время обойдется в 19,9 млн рублей. Тендер на обслуживание парков, садов, сквера и зеленой зоны «Лебяжье» размещен на сайте госзакупок.

Дирекция парков и скверов выделит 6.3 млн рублей, Комитет внешнего благоустройства города - 13,6 млн рублей.

Подрядчик будет должен поддерживать чистоту, облагораживать парки ежедневно в период с 1 января по 14 апреля и 15 октября по 31 декабря грядущего года.