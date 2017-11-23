24 ноября в холле АО «ТАТМЕДИА» стартовала традиционная благотворительная акция #ПодариПодписку. В мероприятии приняли участие и звезды Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая.

А первым, кто сделал подарок в виде подписки на печатные издания республики, стал генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Андрей Кузьмин. Под звуки джаз-оркестра, он, в частности, подписал на «Казанские ведомости» Союз ветеранов РТ и вручил подписные абонементы начальнику отдела Комитета ветеранов, ветерану вооруженных сил, подполковнику в отставке Виктору Колесову.

- Вот в такой потрясающей обстановке, с музыкой, огоньком мы начинаем нашу предновогоднюю подписную кампанию, которая носит благотворительный характер. Я подписал на «Казанские ведомости» и на журнал «Казань» Союз ветеранов республики Татарстан, - торжественно объявил Андрей Кузьмин.

Ветеран в ответ выразил слова благодарности:

- Наши ветераны интересуются периодической печатью, постоянно читают. Мы рады тому, что вы оформили подписку для нас и желаем продолжать с вами сотрудничество.

Виктор Михайлович рассказал нам, что уже более 20 лет является преданным читателем «Казанских ведомостей». На страницах издания он знакомится с городскими и республиканскими новостями, изучает материалы, касающиеся ЖКХ, спорта, медицины и здоровья. Признается, что жена с большим интересом прочитывает «Санту-Барбару по-казански».

- Подписка, на наш взгляд, замечательный подарок для пенсионеров, ветеранов, детских домов. Эти акции, проводимые не первый год, показали, что люди охотно и с удовольствием подписываются. А мы получаем большую благодарность от детских домов, малоимущих и многодетных семей, социальных учреждений. Для нас это важно. «Казанские ведомости» - качественная, продвинутая газета, которая освещает проблемы не только городского, но и республиканского уровня. Там есть оперативная аналитика. Ветеранам, для которых я ее сегодня выписал, будет интересно получать эту газету, - отметил в разговоре с «КВ» Андрей Кузьмин.

В день старта масштабной благотворительной кампании к ней присоединились и музыканты Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Они выписали «Казанские ведомости» для своего коллектива.

- Нравится то, что в вашей газете публикуется актуальная и оперативная информация. С интересом читаю советы врачей по медицине, профилактике болезней. Много полезного находит в ней и жена, - рассказал нам барабанщик джаз-оркестра Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Николай Кириллов.

Тромбонист джаз-оркестра Ринат Хабибуллин отметил, что всегда ищет материалы под рубрикой «Культура» в «Казанских ведомостях», а также публикации, посвященные злободневным проблемам города и республики. Солист оркестра Анатолий Калашников отметил новостной разворот и подчеркнул, что газета в бумажном варианте с запахом свежей типографской краски ни с чем не сравнится.

Народная артистка РТ, солистка Татарской государственной филармонии Резеда Галимова выписала «Казанские ведомости» для Лаишевского детского дома:

- В вашей газете много полезной информации, в том числе и для детей старшего возраста. Я хочу, чтобы они, посещая библиотеку, смогли почитать ее.

Напомним, что подобная акция проводится уже четвертый подписной сезон. Депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ, главы районов и мэры городов республики, министры, руководители ведомств и предприятий, спортсмены, народные артисты и просто обычные люди выписывают печатные издания для детских домов и социальных учреждений.