Данис Зарипов подписал контракт с ХК «Ак Барс» сроком на полтора года. Не ехидничайте, таких «возвращений» по ходу сезона в мировом хоккее было аж семь за всю историю игры.
Но, как писали в советское время, Данис упорно тренировался и своим рвением доказал… 

Хотя что и кому ему было доказывать? Угадайте с одного раза, под каким номером он будет играть в «Ак Барсе»?  Конечно, под №25.