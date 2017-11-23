7 июля Зарипов уже подписывал контракт сроком на два года с казанским клубом, но тогда по известным причинам не сложилось и в августе контракт был расторгнут.

Данис Зарипов подписал контракт с ХК «Ак Барс» сроком на полтора года. Не ехидничайте, таких «возвращений» по ходу сезона в мировом хоккее было аж семь за всю историю игры.

Но, как писали в советское время, Данис упорно тренировался и своим рвением доказал…

Хотя что и кому ему было доказывать? Угадайте с одного раза, под каким номером он будет играть в «Ак Барсе»? Конечно, под №25.