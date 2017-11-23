Сегодня, 24 ноября, в Казанской Ратуше прошло совместное заседание постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Казанской городской Думы и комитета Госсовета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.

На заседании был рассмотрен вопрос организации работы по осуществлению контроля за долевым строительством и решении вопросов обманутых дольщиков. Спикеры пояснили: сегодня на контроле находится строительная деятельность 78 застройщиков, возводящих 186 объектов долевого строительства, а это более 44 тысяч квартир. На сегодняшний день в статусе проблемных объектов по Казани числится 19 домов двух застройщиков - групп компаний «Фон» и «Свей», осуществлявших свою деятельность с многочисленными нарушениями действующего законодательства. Присутствовавшие на заседании представители проблемных домов ЖК «МЧС», «Молодежный», «Симфония» и других высказали свои предложения, как можно решить их вопрос со строительством жилья.

Работа в решении квартирного вопроса пострадавших дольщиков ведется постоянно и требует в каждом случае индивидуального подхода, подчеркнул первый заместитель руководителя исполкома г. Казани Азат Нигматзянов. Планируется, что до конца текущего года будут выведены из разряда проблемных 460 квартир в тех домах, что сейчас находятся в степени высокой готовности. Поиск источников финансирования объектов незавершенного строительства ведется постоянно.

Кроме того, в целях недопущения новых обманутых дольщиков 20 октября этого года был создан фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. За счет средств фонда будут выплачиваться компенсации дольщикам или финансироваться строительство незавершенных объектов недвижимости тех домов, по которым были уплачены взносы в фонд.

Депутаты Казанской городской Думы и Государственного Совета республики решили, что и в дальнейшем будут принимать участие в контроле за ходом строительства и выработке механизмов финансирования проблемных объектов и поиске дополнительных средств для продолжения их строительства.