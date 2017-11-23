В историческом романе рассказывается о событиях пятисотлетней давности.

Книги трилогии будут написаны на русском языки, но их переведут и на татарский. Часть глав из трилогии были уже опубликованы в «Казанском альманахе». Теперь книгу, выпущенную в этом году Татарским книжным издательством, можно прочитать в полном объеме. Презентация книги, встреча с Ольгой Ивановой и автограф-сессия пройдут в книжной гостиной фирменного магазина Татарского книжного издательства.

Рроман рассказывает о событиях пятисотлетней давности. В его основу легла история любви крымского хана Менгли-Гирея и казанской ханум Нурсолтан.