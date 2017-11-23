Сотня победителей конкурса получат в персональные наставники одного из ведущих российских бизнесменов или чиновников.

Представители Татарстана вышли в федеральный полуфинал конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России». Организаторы конкурса подвели итоги заочного этапа онлайн-тестирования и выбрали 2700 россиян, которые станут участниками очных полуфиналов в своих федеральных округах. Из них 38 человек – жители Татарстана.

По словам руководителя конкурса, проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, в ходе полуфиналов будет выбрано 300 наиболее перспективных руководителей со всей страны. Они соберутся в Москве в январе-феврале следующего года на финал. Все финалисты получат гранты по одному миллиону рублей на повышение квалификации.

Сотня победителей конкурса «Лидеры России» получат в персональные наставники одного из ведущих российских бизнесменов или чиновников. В течение года наставники будут делиться с подопечными опытом и секретами успеха.

Полуфинал по Приволжскому федеральному округу пройдет 15 – 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде, сообщил Комиссаров.