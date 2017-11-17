Многим нравятся разрезанные пополам булочки с котлеткой, овощами и зеленью в середине - бургеры. Попробуем приготовить это изделие дома, проявим при этом фантазию. А в помощники пригласим детей - им будет интересно.

Чиккен-бургер по-казански

Ингредиенты

Тесто: сметана - 0,5 литра, майонез - 100 г, яйцо - 1 шт., сахарный песок - 1 ст. ложка, сухие дрожжи - 1 маленький пакетик, соль - 2 ч. ложки без верха, растительное масло - 50 г, мука - 4 стакана, при необходимости добавить, семена кунжута - 1 ст. ложка.

Начинка: куриное филе - 1 грудка, паприка - 1 ст. ложка, карри - 1 ст. ложка, соль по вкусу, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, корейская морковь (морковча) - 200 г.

Соус: горчица - 1 ст. ложка, сметана - 1 стакан, кинза и укроп свежий - по 1 пучку.

Сметану комнатной температуры вылить в глубокую миску. Необходима объемная посуда, чтобы тесту было где подняться. В сметану добавить майонез, яйцо, соль, дрожжи, сахар и хорошенько перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить тесто. Влить растительное масло, снова вымесить. Тесто должно быть эластичным и не приставать к стенкам посуды. Миску с тестом накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 1,5 - 2 часа.

Готовое тесто разделать на шарики величиной с небольшое яблоко, разложить по противню, дать немного подняться, проткнуть вилкой в нескольких местах, смазать маслом, посыпать семенами кунжута и выпекать при температуре 180 - 200 градусов 30 - 40 минут. У хорошо пропеченных булочек донышко такое же румяное, как и верх. Готовые бургеры переложить в миску и накрыть полотенцем.

Куриное филе нарезать на медальоны, слегка их сплющить, посыпать приправами, посолить и обжарить на сковороде с двух сторон до румяной корочки. Затем довести до готовности в микроволновке в течение 5 минут.

Для соуса горчицу смешать со сметаной и мелко нарезанной зеленью.

Разрезать каждую булочку, смазать нижнюю половинку соусом, положить на нее куриное филе, затем морковчу, полить двумя столовыми ложками соуса и накрыть верхней половинкой булочки.

Отдельно подать приготовленный соус и свежие овощи.

Приятного аппетита!