Говорят, материнская любовь не знает границ. У жительницы Казани Ирины Биктагировой любви хватает не только на родных детей. Вот уже несколько лет Ирина помогает семьям детей-инвалидов и всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Она волонтер одного из благотворительных фондов и член Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов.



«Это моя мама!»

Первое, что бросилось в глаза, когда мы прошли на кухню четырехкомнатной квартиры Биктагировых, - большущий морозильный ларь. «А как иначе прокормить такую большую семью! - шутит Ирина. - Я даже яблоки на компот там замораживаю, не говоря о свекле, помидорах, моркови и грибах».

В следующем году Ирина и Рамиль Биктагировы отметят фарфоровую свадьбу. Сейчас в их семье растут трое детей, часто гостит племянник. Ирина признается, что 20 лет назад свою жизнь она представляла совсем другой. Закончив химический факультет КФУ, думала, родит двоих детей, выйдет на работу, непременно связанную с командировками (уж очень любит путешествовать!), и побегут счастливые дни… Однако жизнь внесла свои коррективы. Второй сын Ирины, едва появившись на свет, переболел менингоэнцефалитом и после этого стал инвалидом. Ребенку требовалась долгая реабилитация, Ирина не опускала руки. «Слава богу, муж во всем меня поддерживает, мама помогала, подруги, родственники, и я благодарна им за это», - говорит она. Терпение и усилия семьи были вознаграждены: в 9 лет Салават сделал первые шаги, в 10 - заговорил.

«Как-то муж прочитал, что особенному ребенку нужна черная кошка. Мы расспросили всех знакомых, но подходящей не нашли. И вдруг Рамиль, поехав по работе на склад, привез оттуда кошечку с прищемленным коротким хвостиком. Мы назвали ее Семечкой, Салават зовет ее Сэмой», - продолжает наша героиня.

Речь Салавата отрывиста, ему не удается складывать слова в предложения. Но невозможно не заметить счастливых глаз матери, когда сын подходит к ней, обнимает и целует в щеки. «Это так он обозначает, что я его, именно его, мама», - смеется Ирина. Пока мы беседовали, Салават заходил на кухню несколько раз. Просто для того, чтобы обнять и поцеловать маму… Много ли мам здоровых детей могут похвастаться этим?

«Хочу дочку»

Как правило, когда один из детей в семье инвалид, все средства и силы уходят на его уход и лечение. Но это не про их семью, говорит Ирина. Старшего сына Султана тоже нужно было развивать: он ходил в музыкальную школу, учился играть на балалайке, серьезно занимался танцами. Ирина признается, ради развития детей приходилось и кредиты брать, и залезать в долги… Но это того стоило. В свои 16 лет Султан выучился на радио-диджея, участвовал в бизнес-проектах. Сейчас он студент первого курса Казанского авиационно-технического колледжа, мечтает проектировать машины. «Старший сын - мой большой помощник: он и полы помоет, и за Салаватом приглядит, - продолжает Ирина. - Но мне хотелось еще воспитать и дочку». И это несмотря на то, что дом всегда полон детей - в семье часто гостит племянник Даниил.

Как-то случайно Ирина встретила маму погибшего одноклассника - он был единственным ребенком в семье. Женщина поделилась с Ириной самым сокровенным, очень сожалея о том, что со смертью сына у нее никого не осталось, потерян смысл жизни… «Рожай еще детей, пока можешь», - напутствовала Ирину женщина.

«Когда пришла домой и рассказала мужу, он утешил: не переживай, если не сможешь родить, возьмем из детдома девочку», - делится собеседница. И тут в их жизнь снова вмешался случай.

Как-то возила она родственницу из района в Казань на обследование. На обратном пути женщина вспомнила, что забыла купить хлеб. Подъехали к продуктовому киоску. Ирина обомлела, когда увидела сидевшую у двери крохотную плохо одетую девочку.

А на дворе конец марта… Ирина посадила девочку в машину отогреваться, а пока ехала полиция, в голове крутилась одна мысль: «А что, если забрать ее домой?» По всему было видно, что в родной семье малышке живется плохо: волосы нечесаные, одета кое-как, в свои полтора года Ксюша весила чуть больше 8 килограммов. Занялись оформлением бумаг.

Она сразу стала как родная, признается Ирина. Первые три дня пребывания в семье Ксюша не слезала с рук своего нового папы Рамиля. Так они и провели в обнимку эти дни: отпросившись с работы, Рамиль ее кормил, переодевал. Девочка прижилась, но Ирине пришлось изрядно понервничать и даже подавать апелляцию в Верховный суд, чтобы девочка осталась в их семье. На оформление опекунства ушло долгих 10 месяцев.

Сейчас пятилетняя Ксюша ходит в садик и группу раннего эстетического развития при музыкальной школе. Вместе с Салаватом и Даниилом они как юные актеры участвуют в проекте Казанского тюза «Создавая театр» для детей с ограниченными возможностями здоровья и из неблагополучных семей. Премьера одного из спектаклей прошла в июле этого года, и совсем скоро стеснительная Ксюша выступит на сцене во второй раз. Салават же готовит сюрприз для зрителей. Ведь недавно его мама обратила внимание на хороший музыкальный слух сына, и теперь соседка учит Салавата играть на фортепиано.

Чужих детей не бывает

Каждый день Ирины расписан по минутам, но в своем плотном графике она всегда находит время для общественных дел. Забрать вещи из магазина или благотворительного фонда, доставить их по адресам или взять на себя функции социального такси - все ей под силу. Закончив институт развития образования при Министерстве образования РТ по специальности «дефектолог», наша героиня теперь проводит занятия по сказкотерапии в общественной организации для детей-инвалидов «Забота». «Однажды я поняла, что можно для своего ребенка горы свернуть, но подстроить систему под одного ребенка очень сложно. Постоянно вижу мам детей-инвалидов, которым очень тяжело. А наша общественная организация помогает государству услышать их проблемы».

И своих детей, и Ксюшу, и племянника Ирина с Рамилем воспитывают одинаково - учат честности и доверительным отношениям. Ирина приучает: маме лучше сразу все рассказать, что бы ни произошло. А по поводу воспитания мальчишек советуется с мужем. Ее кредо - главное, чтобы дети видели хорошие взаимоотношения в семье, ведь им предстоит создавать свои.

Несмотря на свою занятость - Рамиль работает начальником строительного участка, он всегда находит время для общения с детьми и даже устраивает для них экскурсии на стройку. Игрушечная кухня для маленькой Ксюши сделана его руками, впрочем, как и мебель в комнате для мальчишек. У семьи Биктагировых есть дом в деревне, где они любят проводить время и летом, и зимой. Нет ни одного театра, где ребята не побывали бы с мамой Ириной. «Наша мама самая-самая», - говорит Рамиль, поднимая смеющуюся Ксюшу вверх. «Я горжусь успехами своих детей, наверное, в этом и есть мое счастье», - улыбается, глядя на них, Ирина.