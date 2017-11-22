В каких случаях принимают решение стать приемными родителями? Их не перечислишь - сколько людей, столько и судеб.

Желание принять в свою семью малыша - для кого-то шанс наконец стать родителями, для других - обязательство перед родственниками. Трудности и радости таких семей известны директору Городского центра образования Казани Валентине Парубиной.

- Наш центр хранит немало жизненных историй, связанных с устройством детей в приемные семьи, - говорит Валентина Парубина. - Кто-то приходит с желанием найти младенца, а уходит с убеждением взять в семью подростка или нескольких детей.

Городской центр образования - это некоммерческая организация с бесплатными услугами для населения - юридическими, психологическими, педагогическими. Мы работаем с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, проводим курсы инклюзивной грамотности, тренинги и мастер-классы для приемных семей в школе приемных родителей (ШПР).

- Валентина Дмитриевна, что нового узнают уже имеющие детей семьи, становясь слушателями курсов?

- Конечно, это очень ценно, что родительский опыт уже имеется. Но необходимо понимать, что педагогика, психология, медицина не стоят на месте. От наших специалистов слушатели получают информацию о новейших достижениях и законах в этих областях. Постоянно обновляется правовая база, с изменениями в которой мы также знакомим наших слушателей.

Передача ребенка в новую семью - это определенный риск. Имеет ли семья необходимые ресурсы для воспитания ребенка? Причем в первую очередь материальные. Приходят семьи, которые хотят помочь ребенку, живущему в детском доме. Молодые, обеспеченные. У них есть свои дети, они могут еще рожать. Но приходят за приемным малышом. Наша задача - помочь оценить их порыв, разобраться в своих чувствах и намерениях, помочь осознать, почему они хотят взять ребенка. Смогут ли воспитать его? Справятся ли? К сожалению, известны случаи, когда ребенка возвращали обратно в детский дом. Задача ШПР - минимизировать трагические ошибки. Школа работает в интересах приемного ребенка. Какими бы благородными не были мотивы у семьи, необходимо, чтобы ребенку было в ней хорошо. У нас приемные родители найдут решение для тех нештатных ситуаций, о которых они еще не задумывались, - школа предвосхищает их вопросы. Как будет адаптироваться приемный ребенок в садике, новом классе, с новыми учителями? Как быть в ситуации, когда в гости придет кровная мама? Занятия в школе ведут специалисты органов опеки, психологи и педагоги, которые знают особенности детей, оставшихся без попечения родителей.

Сегодня в Казани появились службы сопровождения приемных семей. Большую помощь в сложных ситуациях оказывают общественные организации. Ведь ребенок в свою новую семью несет свой опыт предыдущей жизни, где он «нацеплял» такие привычки, как воровство, ложь, непослушание. И тогда появляется друг семьи - опытный родитель, который и с ребенком пошепчется, и с приемными родителями за чаем поговорит. Глядишь, и ситуация теряет остроту и не кажется уже такой страшной. Нам рассказывали такой случай: взяли мальчика, а он дома ест и ест, куски по карманам раскладывает, под подушкой прячет. И все время голодный. Но через три месяца все само собой прекратилось - просто малыш привык, что еда дома всегда есть.

У нас в центре отмечается «День аиста» - это встреча с успешными приемными родителями и их детьми. Испытываешь ощущение огромного счастья, праздника, когда видишь, как хорошо ребенку в новой семье, где его любят, заботятся и понимают. А еще приемные дети становятся похожими на своих приемных родителей!

- У приемных родителей есть опасения, связанные с проблемами здоровья приемного ребенка?

- Такая история: молодая успешная женщина увидела на одном из сайтов для усыновителей двух братьев, искавших приемную семью, - рассказывает куратор школы Наталья Кузьмина. - Она так прониклась их историей, что захотела стать детям мамой. Но пока собирала документы, ребят определили в другую приемную семью. А женщине предложили девочку восьми месяцев с диагнозом «детский церебральный паралич». И она согласилась. При выписке ребенка из больницы врачи сняли диагноз - девочка оказалась здоровой! Родители говорят, что ребенку из детского дома часто ставят диагнозы, которые потом снимаются. Только настраиваться на то, что вам предложат кандидата на усыновление со стопроцентным здоровьем, тоже не стоит.

Главное - в том, чтобы родители приняли верное решение, которое изменит их жизнь, наполнит ее новым смыслом и счастьем материнства и отцовства. А школа приемных родителей поможет просчитать все риски, подскажет, куда нужно обратиться за помощью, научит, как воспитывать ребенка, которого в ваш дом принес аист.