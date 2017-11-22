В Национальном музее РТ 26 ноября состоится мероприятие, посвященное Дню матери.



Здесь пройдет интерактивная экскурсия, в ходе которой раскроется роль женщины в истории общества. Посетители музея узнают, какими ремеслами занимались женщины в древности, услышат рассказы о женщинах, которые руководили государством, о женщинах на войне. Завершится экскурсия мастер-классом для детей по изготовлению праздничной открытки для мамы, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

В конференц-зале состоится концерт татарского хора «Нестареющие сердца». Любители караоке смогут поучаствовать в интерактивном мероприятии, посвященном мамам.

В залах музея пройдут различные мастер-классы. В «Зимнем саду» для гостей будет работать салон красоты, где опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в создании причесок и маникюра.

В течение дня в музее будет работать детская интерактивная площадка «Татарстан - наш общий дом», где ребят на мастер-классах научат изготавливать народных кукол. Также в этот день будет проходить музейная ярмарка, будут работать буфет и сувенирная лавка.