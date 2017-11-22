Татарстан уверенно проходит третий этап всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь перед республикой стоит новая задача - вовлечь в движение взрослое поколение. О том, какие бонусы и скидки можно будет получить за значок ГТО уже в следующем году, узнал корреспондент «КВ».



- В автоматизированной идентификационной системе ГТО на ноябрь 2017 года зарегистрированы 503904 человека, - поделился статистикой президент Республиканской общественной организации ГТО Эдуард Иванов.

Из них 61383 человека смогли сдать нормы на знак отличия. Показатели действительно впечатляют. Республика уверенно держится в топ-10 регионов страны по сдаче физических норм. По сравнению с прошлым годом, отметил Эдуард Иванов, мы достигли значительного прогресса - количество участников выросло на 55%, а тех, кто сдал нормы, стало больше на 79%. И все бы хорошо, но 80% от полумиллиона - это школьники.

Взрослое поколение татарстанцев пока не спешит присоединяться к движению. Как переломить эту тенденцию? Для этого в 2018 году в республике будет запущено сразу несколько программ. Первая - «Звезда ГТО». Планируется, что ее участники будут суммировать баллы за достижения по сдаче норм. Чем выше уровень значка ГТО, тем больше бонусных баллов начислят в «личном кабинете». А дальше - хотите записаться в бассейн? Тогда смело можно оплатить бонусами стоимость абонемента. Сеть участников программы лояльности в настоящий момент утверждается.

Вторая программа - «Билет ГТО». Успешная сдача норм позволит купить билеты со скидкой на матчи спортивных команд в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Сейчас активно ведутся переговоры со спортивными клубами. Как отметил Эдуард

Иванов, программа будет апробирована уже 26 ноября на футбольном матче «Рубина» против ЦСКА.

Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима отметила, что школьники республики разделены по нескольким возрастным ступеням. На каждой из них можно получить знак отличия. Все нормативы сдаются добровольно, с согласия школы и родителей, во внеучебное время. Большой популярностью ГТО пользуется среди старшеклассников. За 2016/17 учебный год они получили 25060 значков, из которых 3298 - золотые. Причина повышенного интереса достаточно прозаична - золотые значки позволяют получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Вузы самостоятельно решают, каким количеством баллов поощрить отличившихся абитуриентов. Самыми щедрыми в этом году были ТИСБИ (8 баллов) и КИУ имени Тимирясова (6 баллов). А вот Университет Иннополис и КНИТУ-КХТИ дополнительные баллы пожалели.

В настоящее время в Казани действуют четыре центра тестирования: Центральный стадион, стадионы «Трудовые резервы» и «Тасма» и Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма, чего городу-миллионнику катастрофически не хватает, посетовала председатель комитета физкультуры и спорта исполкома Светлана Вострикова. Но в следующем году новым центром притяжения здорового образа жизни станет стадион «Ракета» в Дербышках. Также в Казани планируется открыть восемь спортивных площадок, чтобы горожане могли серьезно подготовиться к сдаче норм ГТО.