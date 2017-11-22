Заметка, опубликованная в вашей газете под заголовком «За что мне стыдно перед гостями Казани»
(номер от 14 ноября), задела за живое.
Все больше городов мира начинают пользоваться системой штрафов за брошенные на улице окурки. Причем штраф за столь привычное для любого курящего россиянина нарушение порядка приличное - 35 евро за один окурок. Жаль только, действует он не в России.
Посмотрите, что творится в Казани на остановках общественного транспорта, особенно там, где большое количество маршрутов! По всей территории окурки, использованные билеты и жевательная резинка. Одна радость: меньше стало шелухи от семечек.
Многим приходилось видеть картину, когда курящий гражданин, прежде чем сесть в транспорт, торопливо выкуривает сигарету, затем бросает окурок под ноги и вскакивает на подножку. Оказавшись в салоне, накурившийся с благодушным видом выдыхает табачный дым.
Не менее безответственно ведут себя пассажиры, выходя из транспорта: выбрасывают использованные билеты и выплевывают жвачку на асфальт. Редкие горожане делают им замечание. Часть из них на это не реагирует, часть огрызается. И не припомню случая, чтобы кто-то поднял выброшенное. Это результат нашего воспитания, того, что родители бросают мусор при детях.
Конечно, можно было бы в школах посвятить несколько минут теме поведения детей на городских улицах, как это практикует ГИБДД, напоминая юным пешеходам о поведении на дорогах. И возможно - в вузах, поскольку студенческий контингент отличается привычкой сорить.
Вместе с этим, считаю, нужно внести дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РТ, предусматривающие наказание физических лиц за загрязнение города окурками, бумагой, жвачкой и шелухой от семечек. Правоохранительные органы должны штрафовать правонарушителей во время спецрейдов, как это практикуют в ГИБДД, проводя различные операции, связанные с нарушениями ПДД.
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