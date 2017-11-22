Все больше городов мира начинают пользоваться системой штрафов за брошенные на улице окурки. Причем штраф за столь привычное для любого курящего россиянина нарушение порядка приличное - 35 евро за один окурок. Жаль только, действует он не в России.

Посмотрите, что творится в Казани на остановках общественного транспорта, особенно там, где большое количество маршрутов! По всей территории окурки, использованные билеты и жевательная резинка. Одна радость: меньше стало шелухи от семечек.

Многим приходилось видеть картину, когда курящий гражданин, прежде чем сесть в транспорт, торопливо выкуривает сигарету, затем бросает окурок под ноги и вскакивает на подножку. Оказавшись в салоне, накурившийся с благодушным видом выдыхает табачный дым.

Не менее безответственно ведут себя пассажиры, выходя из транспорта: выбрасывают использованные билеты и выплевывают жвачку на асфальт. Редкие горожане делают им замечание. Часть из них на это не реагирует, часть огрызается. И не припомню случая, чтобы кто-то поднял выброшенное. Это результат нашего воспитания, того, что родители бросают мусор при детях.

Конечно, можно было бы в школах посвятить несколько минут теме поведения детей на городских улицах, как это практикует ГИБДД, напоминая юным пешеходам о поведении на дорогах. И возможно - в вузах, поскольку студенческий контингент отличается привычкой сорить.

Вместе с этим, считаю, нужно внести дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РТ, предусматривающие наказание физических лиц за загрязнение города окурками, бумагой, жвачкой и шелухой от семечек. Правоохранительные органы должны штрафовать правонарушителей во время спецрейдов, как это практикуют в ГИБДД, проводя различные операции, связанные с нарушениями ПДД.