В казанском центре культуры и спорта «Московский» (ранее - ДК Урицкого) полным ходом идет капитальный ремонт.

Уже завершена кирпичная кладка, восстановлены перекрытия и полы, проведена полная перепланировка помещений, обновляются спортивный и актовый залы, организованы эргономичные классы для занятий.

После всех работ ЦКС станет многофункциональным культурным центром, а число посещений вырастет более чем в 2 раза - со 150 - 200 человек в день до 500. Ход ремонта проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Здание, в котором базируется ЦКС «Московский», построено еще в 1939 году. За все время эксплуатации это учреждение культуры капитально не ремонтировалось и не реконструировалось. Каркас здания был хороший, устойчивый, но многое из «начинки» за это время разрушилось. Подрядной организации пришлось переделать конструкции, заменить кирпичную кладку, полы, восстановить перекрытия. Все конструкции восстановлены и находятся в хорошем состоянии. Сейчас ведутся отделочные работы с использованием современного композитного материала, сообщается на сайте мэрии Казани.

После ремонта здание не просто обновится. Дизайнеры организовали современное многофункциональное пространство, рассчитанное на проведение различных мероприятий. Здесь появятся зона коворкинга, открытое кафе со стеклянными раздвижными перегородками. После перепланировки в здании появятся новые помещения, включая малый актовый зал и дополнительные удобные эргономичные классы для занятий. Откроется и спортивный зал, который до начала ремонта долгое время находился в аварийном состоянии и был закрыт.

Ильсур Метшин поручил обратить особое внимание на работы в большом актовом зале на 420 мест. Он, по мнению мэра, станет для города еще одним концертным пространством.

В рамках проекта архитекторы вышли и за стены здания: если раньше внутренний дворик Центра культуры и спорта никак не использовался, то теперь там появится зеленая зона - новое экопространство, где можно будет проводить занятия. Изменится здание и внешне - в окнах по периметру появятся витражи, а на фасаде установят подсветку. Работы на фасаде уже идут.

«Здесь сохраняется красота и прелесть архитектуры советского времени, а ваши новые решения говорят о достижениях XXI века. Это должен получиться шикарный микс», - сказал мэр Казани, отметив, что аналогичное решение сохранить наследие советской эпохи принято по ДК Ленина, где сейчас также проходит капремонт.

В центре откроются студии киноискусства, фотографии, робототехники, радиотехники, архитектурная школа дизайна, языковая школа, школа раннего детского развития и множество других. При этом останутся и старые традиционные кружки эстрадного искусства.

Мэр Казани отметил, что работы необходимо выполнить качественно и в срок. ЦКС «Московский» станет большим центром культуры и общественной жизни целого района.